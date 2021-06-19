Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк рассказал "Стране", что подозреваемая по делу об убийстве Шеремета Яна Дугарь действительно посещала Офис президента 19 июня в рамках официальной встречи на базе Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

И в этой встрече принимал участие Андрей Ермак.

"У нас всегда отлично работает фабрика слухов и домыслов. Так вот, сегодня Яна Дугарь и её адвокаты действительно посетили здание Офиса президента. Но не для какой-то тайной миссии. А для официальной встречи на базе Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. Этот Консультативный совет, кстати, был создан президентом Владимиром Зеленским ещё в марте 2021 года по предложению Андрея Ермака. В том числе и для того, чтобы иметь детальное представления о перипетиях наиболее резонансных дел", - сообщил Подоляк.

Также он сказал, что глава ОП Андрей Ермак посетил встречу.

"Цель создания такого Совета была абсолютно прозрачной. Зная, к сожалению, то, как работает судебная система Украины, и столкнувшись с общественным резонансом из-за очень многих судебных дел, где фигурировали участники войны на Донбассе, нужно было организовать площадку для анализа и коммуникации по соответствующим делам. Для государства в этом вопросе важна справедливость - чтобы не было каких-либо злоупотреблений из-за того, что ветераны не получили достаточной защиты от государства или качественного представительства в судах. Именно об этом сегодня и сказал Андрей Ермак, когда посетил участников встречи с Яной Дугарь. Во встрече участвовали Андрей Смирнов, Константин Машовец, Андрей Ляхович и Алёна Вербицкая как глава Консультативного совета", - заявил Подоляк.

Как заявляет Подоляк, Офис президента "не занимается вмешательством в судебные процессы, не использует так называемое телефонное право".

"При этом было бы неправильно и самоустраняться, если есть общественный резонанс от некоторых судебных процессов или несправедливость по отношению к сотням ветеранов. Уже на рассмотрении Консультативного совета находится более 300 кейсов. Они анализируются, получают юридическую оценку. Вот именно в таком разрезе и состоялась встреча сотрудников Офиса с Дугарь и ее представителями. Потому что дело об убийстве Павла Шеремета крайне резонансно и требует безупречных юридических решений", - сказал Подоляк.

Ранее адвокат Яны Дугарь отрицал, что она встречалась с Ермаком.