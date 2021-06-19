В городе Никополь Днепропетровской области спустя пять дней поисков полиция нашла тело 15-летней девушки.

Об этом сообщает полиция региона в Facebook.

"Сообщение об исчезновении поступило в полицию 15 июня. Мать девушки рассказала, что накануне вечером дочь пошла гулять и не вернулась. На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи со служебными собаками, превентивные сотрудники и военные. Правоохранители проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где могла находиться девочка", - рассказали в полиции.

Тело подростка было обнаружено за заброшенным зданием в промышленной зоне Никополя.

Напомним, в ночь на субботу, 19 июня, в центре Киева произошло загадочное происшествие. Прохожие обнаружили на дороге тело велосипедиста.

Также мы писали, что в городе Тальное нашли тело валютчика с крупной суммой денег в багажнике "семерки". Личность погибшего установили - им оказался 54-летний местный житель, который занимался обменом валют.