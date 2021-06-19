Подозреваемая в убийстве Шеремета Яна Дугарь вышла из Офиса президента. Её адвокат Николай Ореховский заявил, что никакой встречи с главой ОП Андреем Ермаком не было и не планируется

Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNews

По словам адвоката, Дугарь принимала участие в заседании Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. Адвокат уточнил, что Минобороны ещё до решения суда ограничило Дугарь выплату денежного обеспечения, а другой подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Антоненко не может получить выплату на лечение зубов.

"Есть вопросы несправедливых приказов Минобороны, которые подозреваемым и обвиняемым еще до того, как суд признал их виновными, ограничивают выплату военным. В данном случае, Яна не получила большую часть своей зарплаты", - заявил адвокат.

На уточняющий вопрос журналиста о том, поднимались ли вопросы уголовных дел, в которых фигурирует Дугарь, адвокат снова повторил информацию о приказах Минобороны, из-за которого Дугарь и Антоненко не получают денег.

Напомним, днем в субботу 19 июня Яну Дугарь в сопровождении адвокатов заметили у входа в Офис президента.

Сообщалось, что в 15-00 в Офисе президента началась встреча Яны Дугарь и ее адвокатов с главой ОП Андреем Ермаком.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский показал переписку с обвиняемой Дугарь и пригрозил Авакову отставкой

Вскоре подозреваемая в убийстве Шеремета Дугарь подтвердила факт общения с Зеленским.