В 15:00 субботы, 19 июня, в Офисе президента прошла встреча обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь с главой ОП Андреем Ермаком.

Напомним, ранее состоялась большая пресс-конференция украинского президента. Там он, отвечая на вопрос журналистки, рассказал о переписке с обвиняемой в убийстве Шеремета. "Например с утра Яна Дугарь мне... мы переписываемся. Мне не все равно, что с этими людьми" - сказал он

Отметим, что в следственных органах сам факт такой встречи восприняли крайне негативно.

"Следствие по делу завершено, установлены исполнители убийства журналиста. На данный момент идет судебный процесс. А подобные встречи представителей власти с обвиняемой в убийстве и адвокатами могут свидетельствовать о намерениях влиять на независимый судебный процесс, что может вызвать вопросы как у международных партнеров так и внутри страны", - сказал источник "Страны" в следственных органах.

Также Зеленский заявил, что не может показать переписку с Дугарь всем желающим. После этого к президенту подошел один из журналистов, которому удалось увидеть часть этой переписки. Однако известно, что последнее слово в чате с Дугарь - "дякую".

Журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году, после того, как в центре Киева, взорвалась машина, за рулем которой он находился. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Вину все трое не признают. В прошлом году суд отпустил Дугарь под личные обязательства.