В Ялте, где сошли селевые потоки, затопило местный крокодиляриум. В результате чего рептилии вырвались на свободу.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал Mash.

"Вода из Ялты уходит, но проблемы на этом не заканчиваются. В местном крокодиляриуме размыло все преграды и около 70 рептилий обрели желанную свободу", - говорится в подписи к видео.

Как видно на записи, крокодилы плавают в воде внутри помещения.

Напомним, ранее мы писали, что в Крыму под воду ушли улицы Керчи. После этого "глава Крыма" Аксенов прибыл в затопленный город и поплавал по нему на лодке.

Также сообщалось, что в аннексированном Крыму проводят эвакуацию затопленных зон Ялты. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня сообщалось, что количество пострадавших от стихии в Ялте выросло на семь человек и достигло 18 пострадавших. Одна женщина пропала без вести. Ранее было известно об одиннадцати пострадавших и одном погибшем.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как на аннексированный полуостров обрушилось наводнение и станет ли это решением проблем с водой.