Власти США готовят новые санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и строительством "Северного потока-2".

Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CNN.

"Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального… Мы готовим еще один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле", - заявил Салливан.

Кроме того, он заявил, что США продолжат вводить новые санкции против российских компаний, участвующих в проекте "Северный поток - 2".

Салливана спросили, почему США приостановили введение санкций против европейской компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод.



"Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент (США Джо) Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". Он это делал и продолжит делать", - сказал Салливан.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у США уже не было шансов остановить достройку "Северного потока-2", поэтому они и не ввели санкции.

Ранее "Страна" приводила слова главы Госдепа о том, что отказ вводить санкции против компании - оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG может быть пересмотрен. Блинкен также назвал реализацию проекта газопровода свершившимся фактом и сообщил, что США и Германия обсуждают возможное возмещение для Украины потери транзитных платежей.