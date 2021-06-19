Президент России Владимир Путин заявил, что на ремонт дорог в стране выделят дополнительно 30 миллиардов рублей (примерно 11 млрд гривен). Он уточнил, что выделение денег произойдет "в ближайшие дни", чтобы ремонт начался уже этим летом.

Об этом он сообщил во время съезда партии "Единая Россия", который транслируется в эфире российских каналов.

"За последние годы мы существенно увеличили объем строительства и обновления федеральных и региональных автодорог. Дороги - новое развитие, возможности граждан, они важны просто для жизни. Важно обязательно наращивать выбранный здесь хороший, уверенный темп. Вы хорошо знаете - нет дорог - вокруг тишина, как в Тайге. Есть дорога - сразу вокруг жизнь начинается - малый, средний бизнес, а то и крупные предприятия возникают", - сказал он.

В связи с этим Путин предложил выделить на ремонт дорог дополнительные 30 млрд рублей.

"Вот, что такое инфраструктура. Предлагаю дополнительно к уже предусмотренным средствам выделить регионам еще 30 млрд рублей на ремонт дорог. Я обращаю внимание правительства - нужно отправить эти деньги в субъекты Федерации в ближайшие дни. Именно в ближайшие дни. Чтобы коллеги на местах могли использовать их уже в летние-осенние месяцы, т.е. в период оптимальный для дорожных работ", - добавил он.

Кроме того, на систему жизнеобеспечения России Путин предложил выделить еще 150 млрд рублей. Часть из этих денег, по замыслу российского президента, должны уйти на аннексированный Крым.

"Предлагаю начиная со следующего года поддержать за счет федеральных ресурсов региональные проекты по модернизации и строительству систем жизнеобеспечения. И в качестве первого шага - выделить на эти цели еще 150 млрд рублей. При этом, уделив особое внимание строительству современных очистных сооружений, в том числе и на черноморском побережье России, включая Крым, ведь миллионы людей едут туда отдыхать, это традиционные места отдыха россиян", - заявил он.

Напомним, в ходе этого же съезда Путин призвал население вакцинироваться от коронавируса, поскольку все последствия болезни пока-что неизвестны.



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