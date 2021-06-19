Президент России Владимир Путин назвал "пятерку" людей, которых он видит во главе федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, Путин назвал министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранные дел Сергея Лаврова.

Кроме того, в этом писке президент РФ видит главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, член президиума Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Елену Шемелеву и детского омбудсмена Анну Кузнецову.

"На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике - у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни", - указал он.

Также председатель единороссов Дмитрий Медведев на расширенном заседании высшего и генерального советов партии заявил, что озвученная Путиным "пятерка" лидеров избирательного списка ЕР - это их совместная инициатива

Как известно, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Напомним, ранее Путин на съезде "Единой России" призвал вакцинироваться.

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