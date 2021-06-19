В пятницу, 18 июня, умер постоянный член Синода Украинской Православной Церкви митрополит Луганский и Алчевский Митрофан. Ему было 58 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской Православной церкви

Как сообщается, он также являлся председателем Отдела внешних церковных связей УПЦ МП. Причина смерти не уточняется.

В пресс-службе рассказали, что митрополит Митрофан (в миру — Михаил Иванович Юрчук) был пострижен в монашество 21 августа 1990 г. в Троице-Сергиевой лавре.

В 1994 г. его приняли в число преподавателей Киевских духовных школ и в число братии Киево-Печерской лавры. Занимал должность инспектора, затем — проректора. В этом же году его возвели в сан игумена, а год спустя — в сан архимандрита.

В ноябре 2006 года он занял пост председателя Синодальной комиссии по диалогу с УАПЦ.

Летом 2012 года стал Преосвященным Луганским и Алчевским, а два года спустя был возведен в сан митрополита.

Напомним, в марте сообщалось, что в Хмельницком митрополит ПЦУ Антоний умер от Covid-19.

Также сообщалось, что в Черкассах в результате продолжительной и изнурительной болезни умер митрополит УПЦ Софроний.