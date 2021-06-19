Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна должна подготовится как к диалогу, так и возможной войне с Соединенными Штатами.

Его слова приводит BBC.

Так, выступая на заседании центрального комитета правящей Рабочей партии в Пхеньяне, он заявил о наличии конфликта с Вашингтоном.

"Может будет, а может нет", - сказал он.

При этом Ким Чен Ын уточнил, что конфронтация возможна из-за защиты "достоинства нашего государства и его интереса на пути к независимому развитию". Поэтому КНДР будет жестко и оперативно реагировать на любые попытки давления со стороны США.

До этого мы писали, что северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что из-за неурожая и пандемии коронавируса стране грозит голод. Он предупредил граждан, что еды будет мало, и надо "готовиться к тяжелому периоду". По его мнению, принятые ограничения затянули "борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".

Напомним, в прошлом году американские СМИ сообщали, что 36-летний лидер Северной Кореи мог умереть после тяжелой операции на сердце. Однако заявления о смерти оказались фейковыми. Спустя три недели после исчезновения 11 апреля Ким Чен Ын появился на публике без признаков болезни. Он улыбался и был одет в свой традиционный костюм "под Мао".