В субботу, 19 июня, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с обращением, посвященным 80-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Через несколько дней, 22 июня, состоится годовщина нападения нацистской Германии на Советский Союз. После того как с немецким нападением в 1939 на Польшу была развязана Вторая Мировая война, 2 года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу. Для нас, немцев, этот день - повод для стыда", - сказала она.

В то же время Меркель уточнила, что ФРГ признает свою ответственность за преступления нацистского режима.

"К этому относится и постоянная память о том, что произошло. Это не должно быть забыто. Мы должны это миллионам жертв и их потомкам. Из этой ответственности растет наш долг работать во имя мира и международного порядка, основанного на правилах", - резюмировала она.

Напомним, в канцелярии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера отреагировали на отказ посла Украины Андрея Мельника участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-летия нападения нацистской Германии на СССР. У немецкого политика назвали поведение дипломата плохой услугой Украине.

Ранее "Страна" писала, что Мельник далеко не в первый раз демонстрирует свое недовольство действиями властей ФРГ или поучает их. Так, в начале июня после отказа МИД ФРГ поставлять оружие Украине он заявил, что "Германия стоит в стороне и позиционирует себя в качестве некоего морального апостола".