Глава Верховного суда Эбрахим Раиси одержал победу на выборах президента Ирана, набрав 17,8 млн голосов. Всего голосовали 28,6 млн граждан.

Об этом заявил глава штаба по проведению выборов исламской республики Джамаль Орф, передает ТАСС.

"28 млн 600 тыс. наших соотечественников приняли участие в этих выборах", - сказал он. Орф добавил, что "Раиси набрал 17,8 млн голосов". Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.

"[Cекретарь Совета по целесообразности принимаемых решений] Мохсен Резаи набрал более 3 млн 300 тыс. голосов, [бывший глава Центробанка] Абдольнасер Хеммати получил более 2 млн 400 тыс. голосов, [заместитель председателя Меджлиса (парламента)] Амир Хосейн Казизаде Хашеми набрал более 1 млн голосов", - отметил чиновник.

По его словам, эти данные предварительные, окончательные результаты будут объявлены в течение дня.

Тринадцатые выборы президента в истории современного Ирана завершились в субботу в 02:00 по местному времени (00:30 по Киеву). Голосование началось в 07:00 (05:30 по Киеву) в пятницу и должно было продолжаться до 00:00 (22:30 по Киеву), однако работа избирательных участков была продлена из того, что не все успели отдать свой голос в отведенное время.

Как известно, Раиси 60 лет, он родился в семье сейидов, которые считаются потомками семьи пророка Мухаммеда, и учился в семинарии в Куме – главном интеллектуальном центре шиитского ислама

В течение 40 лет он работал в судебной власти, был прокурором Тегерана, генеральным прокурором Ирана, а в 2019 возглавил судебную власть страны.

Раиси уже участвовал в президентских выборах - в 2017, но тогда проиграл реформатору Роухани (38% против 57%). В нынешних выборах Роухани после 2 сроков уже не участвовал.

Новый президент планирует бороться с коррупцией и инфляцией.

При этом, как полагают эксперты, внешняя политика страны не изменятся. Переговоры по ядерной сделке и борьба за снятие американских санкций останутся на главной повестке, продолжатся "прокси-войны" за влияние на Ближнем Востоке – в Ливане, Ираке, Сирии, Йемене

Кроме того, эксперты полагают, что в лице Раиси верховный лидер Хаменеи, сам занимавший прежде президентское кресло (1981-1989), готовит себе преемника на высшем посту.

Напомним,13 июня, депутаты Кнессета, однопалатного парламента Израиля, выразили доверие новому коалиционному правительству, которое возглавил бывший спецназовец и нынешний миллионер Нафтали Беннет. "Страна" подробно писала, кто такой Нафтали Беннет, возглавивший правительство Израиля вместо Нетаньяху.

Также сообщалось, что выборы президента в Перу выиграл школьный учитель. Он обогнал конкурентку на 0,25%.