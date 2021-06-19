Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины усиливаются в 572 раза, поскольку ряды армии пополнились таким же количеством молодых офицеров.

Об этом он рассказал во время поздравления, которое было опубликовано в Telegram-канале.

"Сегодня Вооруженные силы Украины стают сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополняют 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриотов Украины", - сказал он.

Также Зеленский поздравил выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с присвоением первого офицерского звания.

"Пусть родная земля, отцовская поддержка и материнская молитва всегда оберегают вас и придают силы на очень непростом, но священном пути – защитника родной земли", - добавил он.

Вероятно, в ходе обращение Зеленский допустил ошибку, использовав операцию умножения (в 572 раза) вместо операции сложения (больше на 572 человека), но судя по контексту, такой оборот был сделан намеренно.

Напомним, во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил передний край обороны, где в последнее время происходят обстрелы. Он сказал, что за последние дни активность обстрелов значительно снизилась, но еще "есть провокации".

Ранее "Страна" сообщала, что профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект Зеленского о создании мини-армии в регионах.