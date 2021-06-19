Крым, который терпит бедствие из-за проливных дождей, стал объектом для шуток секретаря СНБО Алексея Данилова.

На полуострове затоплены несколько городов южного берега, среди которых Ялта и Керчь. На стихийное бедствие своеобразно откликнулись некоторые украинцы, которых позабавило, что Крыму наконец "дали воду".

А вечером 18 июня на брифинге в СНБО к этому тезису присоединился и Данилов. Его заявление возмутило даже министра внутренних дел Арсена Авакова, которого нельзя отнести к "партии мира".

Что заявил глава Совбеза и как на это реагируют в Украине - разбиралась "Страна".

Юмор Данилова, замечание Авакова

О Крыме секретарь СНБО вспомнил, отвечая на вопрос о климате - есть ли угрозы для Украины. Данилов ответил, что Совбез на погоду не влияет, но констатировал, что на мир надвигается засуха.

В этом контексте он и вспомнил о Крыме, не удержавшись от того, чтобы не поглумиться.

"Крымский полуостров очень много времени просил воды – и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу", – сказал секретарь СНБО.

Издеваться над проблемами с водой в Крыму, когда Украина ее же и перекрыла, да еще и на фоне погодной катастрофы - это вряд ли уровень госчиновника. Даже с поправкой на то, что это сказал Алексей Данилов - автор многих спорных высказываний.

Например, о том, что слово "Донбасс" - российский нарратив, английский язык должен быть государственным в Украине и тому подобное.

Данилов, к слову, был в этот день в таких издевательствах не оригинален - они начались еще раньше в социальных сетях. "Дали воду", - написал экс-нардеп Леонид Емец, а в комментариях его поддержал действующий депутат Владимир Арьев из партии Порошенко.

Единственный, кто этого хора не поддержал - глава МВД Арсен Аваков, который опубликовал твит, где призвал остановить глумление.

"Крымская природная катастрофа - для меня не повод для шуток и злорадства. Люди на оккупированной украинской территории оказались в тяжелейшем положении. Аксёновы и прочие путиноиды пройдут.. Жаль наш красавец Крым, жаль людей", - написал министр вчера вечером.

Пока непонятно, действительно ли так думает министр. Ведь он еще недавно поддержал водную блокаду Крыма, хотя из-за нее жители полуострова уже несколько лет живут в "тяжелейшем положении".

"Не должна Украина поставлять воду в Крым, пока Крым не вернётся в состав Украины, это моё твердое убеждение", - заявлял в марте Аваков.

Характерно, что непосредственный шеф Данилова - президент Зеленский - никак не отреагировал ни на стихийное бедствие, которое терпят украинские территории, ни на заявление своего подчиненного.

Видимо, это издержки того, что Данилов - человек, которому разрешается высказывать подобные идеи. Чтобы Зеленского не считали чужеродным в "партии войны".

"Никто из них не будет наказан"

"На 100% была уверена, что найдётся придурок, который таки свяжет потопы с тем, что в Крыму недостача пресной воды.

Ставки конечно были больше на порохоботню, но фрукт этот (Данилов - Ред.) плюс-минус из этой тусовки. Такой же маргарин в головушке", - прокомментировала высказывания секретаря спецкор "Страны" Олеся Медведева.

"Интересно, эту шутку покажут по телеканалу "Дом"? Ну, чтобы крымчане с дончанами знали, как сильно любят в Украине своих бывших граждан?", - интересуется журналист Юрий Ткачев.

Нардеп Ренат Кузьмин отмечает, что за подобные зашквары ни одного из "слуг" или людей из окружения Зеленского не наказывают.

"Посмотрите как ведёт себя глава СНБО, как ведёт себя президент, все эти люди в руководстве страны, а это одна команда, это люди, которые реализовывают единую политику. Независимо от фамилии, никто из них не будет наказан. Третьякова же не была наказана, как и глава комитета по международной политике, который вызывал проституток в Раде", - написал он в телеграме.

Журналист Макс Назаров заявил, что у секретаря СНБО "тонкий юмор", а адвокат Валентин Рыбин назвал Данилова "тупым животным".

"Уровень чистокровного жлоба", - оценивает заявление Данилова Катерина Дей