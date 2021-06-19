Температура воды на курортах Балтийского моря оказалась теплее, чем на украинских курортах на Черном море. Если в Одессе температура воды - 19 градусов, то в Балтийском море она держится на уровне 21 градуса. В районе пострадавших от стихийного бедствия Ялты и Керчи разница с Балтийским морем достигает 5 градусов.

Об этом свидетельствуют данные синоптиков.

Согласно информации украинских метеорологов, 19 июня в Одессе море прогрелось до 19 градусов. В Николаеве - 19,3.

В районе аннексированного Россией украинского Крыма и у Черноморского побережья в р-не российского города Сочи столбики опустились еще ниже одесских показателей. Так, в районе Ялты, где недавно прошли ливни, температура воды опустилась до 16 градусов.

По данным Росгидромета, в районе Алушты и Ялты температура Черного моря - 16 градусов, в Геленджике, Туапсе, Сочи - 19 градусов, Анапе, Новороссийске - 20 градусов.

В то же время, на курортах у побережья Балтийского моря в Калининградской области температура воды - 21 градус.

Так же тепло сейчас только в Евпатории. Там температура воды составляет 21 градус тепла.

Напомним, ранее мы писали, что в Крыму под воду ушли улицы Керчи. После этого "глава Крыма" Аксенов прибыл в затопленный город и поплавал по нему на лодке.

Также сообщалось, что в аннексированном Крыму проводят эвакуацию затопленных зон Ялты. В городе ввели режим ЧС.

Сегодня сообщалось, что количество пострадавших от стихии в Ялте выросло на семь человек и достигло 18 пострадавших. Одна женщина пропала без вести. Ранее было известно об одиннадцати пострадавших и одном погибшем.