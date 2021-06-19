Украинская полиция задержала в Киеве криминального авторитета по прозвищу "Дед", которого до этого трижды депортировали из страны. А в последний раз ему запретили въезд на 15 лет.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследователей Нацполиции.

Речь идет о 56-летнем гражданине Армении, который был неоднократно судим. Он отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонской и Львовской областях, где имел статус "смотрящего".

В 2019 году Ужгородский горрайонный суд принял решении о выдворении злоумышленника за пределы Украины. Однако через два месяца он опять вернулся в страну.

Во второй раз его выдворили в августе 2019-го, сопровождая это запретом на въезд на 5 лет. Сменив имя, "Дед" вернулся в страну.

Третий раз "авторитета" выдворили в июле 2020-го. Тогда ему запретили въезд в страну до 2035 года.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет дополнительную проверку троих людей, которые считают, что несправедливо оказались в списке "криминальных авторитетов" и "воров в законе".

Также "Страна" писала, что в мае президент Украины Владимир Зеленский в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", в список попали более 600 так называемых "воров в законе" и криминальных авторитетов.