Беларусь планирует подвести свою вакцину к будущему штамму коронавируса.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с коллективом 2-й городской детской клинической больницы, передает "Белта".

По словам президента, в стране не торопятся производить собственную вакцину, как в других странах, так как пока в этом нет необходимости: в Беларуси наладили выпуск российского препарата, подставляют плечо и китайские партнеры.

"Мы не будем торопиться. Мы в будущем году создадим свою вакцину, уже апробированную. Эта зараза же мутирует, и неизвестно, какой штамм вируса будет в будущем году. Мы хотим свою вакцину подвести как раз к той болезни, тому штамму вируса, который будет, - отметил Александр Лукашенко. - Сегодня специалисты России заявляют, что у них вспышка этого вируса, 90% с лишним - индийский штамм. Что будет в будущем году, мы не знаем. Но знаем точно, что этот вирус будет с нами жить".

Напомним, в начале мая Лукашенко объявил о появлении белорусской вакцины от коронавируса. По его словам, Беларусь сможет в будущем "приспособить" свою вакцину, чтобы она была эффективна в борьбе с новыми штаммами коронавируса.

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