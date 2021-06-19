Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас в стране готовятся к вакцинации подростков от COVID-19. При этом он признал, что ни одна из зарегистрированных в Украине вакцин не имеет в инструкциях показаний к этому

Об этом Ляшко сообщил корреспонденту "Укринформа".

"Среди возрастной структуры заболевших COVID-19 дети от 0 до 18 лет составляют 6%. Мы в первую очередь сделали приоритетной вакцинацию тех людей, которые чаще всего болеют и у которых возникает больше осложнений, часто несовместимых с жизнью. Поэтому мы приоритизируем взрослое население, но потенциально готовимся к вакцинации подростков", - сказал он.

В то же время Ляшко уточнил, что ни одна из вакцин против коронавируса, которые сейчас зарегистрированы в Украине, не имеют в инструкциях разрешение на вакцинацию людей до 18 лет.

Напомним, центр массовой вакцинации в Киеве на базе Международного выставочного центра, который на этой неделе работает 17-18 июня, будет принимать жителей столицы и в субботу, 19-го числа. В будущем власти рассматривают возможность организации его работы в будние дни.

Также мы писали о том, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывал киевские власти не переносить массовую вакцинацию на будние дни.