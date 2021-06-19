Беларусь не будет принимать самолеты из Украины - Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск теперь не будет принимать украинские самолеты.
Его слова передает Телеграм-канал "Пул первого".
"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", - сказал главы страны.
Напомним, в конце мая в Национальном аэропорту Минска в связи с сообщением о минировании совершил аварийную посадку самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Взрывчатых устройств в самолете не нашли, но задержали бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.
После этого лидеры Евросоюза потребовали избегать полетов над Беларусью и ввести против нее санкции.
На внеочередном заседании правительства Украина приняла решение с 26 мая прекратить авиасообщение с республикой и запретить украинским компаниям выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.
В связи с этим Беларусь направила Украине ноту протеста из-за прекращения авиасообщения с республикой.
В свою очередь Россия предложила Лукашенко открыть авиасообщение с Крымом.