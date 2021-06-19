Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск теперь не будет принимать украинские самолеты.

Его слова передает Телеграм-канал "Пул первого".

"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", - сказал главы страны.

Напомним, в конце мая в Национальном аэропорту Минска в связи с сообщением о минировании совершил аварийную посадку самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Взрывчатых устройств в самолете не нашли, но задержали бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

После этого лидеры Евросоюза потребовали избегать полетов над Беларусью и ввести против нее санкции.

На внеочередном заседании правительства Украина приняла решение с 26 мая прекратить авиасообщение с республикой и запретить украинским компаниям выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.

В связи с этим Беларусь направила Украине ноту протеста из-за прекращения авиасообщения с республикой.

В свою очередь Россия предложила Лукашенко открыть авиасообщение с Крымом.