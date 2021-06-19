В европейской футбольной ассоциации решили пересмотреть свое решение об отмене мероприятий под своей эгидой в Беларуси. В частности, новое решение предусматривает проведение матчей с участием команд и клубов в Минске по жесткому расписанию.

Об этом говорится в ответе на запрос "РИА Новости".

"Грядущие матчи УЕФА с участием национальных команд и клубов пройдут в Беларуси по расписанию. Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс УЕФА в 2021 году в Беларуси не состоятся", - рассказал заместитель генерального секретаря Кевин Лямур.

Причины отстранения Белорусской федерации футбола от международных соревнований сейчас не называются.

Напомним, 18 июня Евросоюз согласовал экономические санкции против республики, которые коснутся нефтегазового сектора, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции.

Напомним, 16 июня послы стран-участниц Евросоюза одобрили новые санкции в отношении 78 граждан Беларуси и семи организаций, которые причастны к принудительной посадке самолета с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в Минске.