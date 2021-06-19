Количество больных коронавирусом в Москве за сутки выросло на 9 120. Это новый максимум с начала пандемии после предыдущего рекорда, который был установлен днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, передает ТАСС.

Как сообщается, предыдущий максимум - 9 056 заразившихся за день - был зарегистрирован 18 июня. Всего в Москве выявили 1 278 265 инфицированных (на 0,72% больше, чем днем ранее).

Кроме того, за сутки в столице зарегистрировали 76 смертей из-за коронавируса против 78 днем ранее, их общее количество возросло до 21 352, следует из сообщения штаба.

За сутки выздоровели 3 395 пациентов за сутки, за все время выздоровели 1 113 794. В настоящее время в столице продолжают лечение 143 119 человек.

Напомним, вчера сообщалось, что почти у 90% заболевших коронавирусной инфекцией жителей российской столицы, Москвы, выявлен индийский штамм заболевания.

Ранее мэр Москвы Собянин объяснил рост заболеваемости Covid-19 в три раза появлением новых штаммов.

Кроме того, сообщалось, что в столице России 60% работников сферы услуг должны быть до 15 июля вакцинированы от Covid-19.

"Страна" подробно писала о том, почему в Москве ввели принудительную вакцинацию и ждать ли того же в Киеве.