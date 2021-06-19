На борту самолета Л-410, который рухнул сегодня на Кузбассе, был российский миллиардер Тимур Франк.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

"Кузбасский бизнесмен и управляющий угольного разреза "Кузнецкий Южный" Тимур Франк пострадал при крушении самолёта Л-410 в Кемеровской области. Сейчас он госпитализирован", - рассказали журналисты.

В то же время экстренные службы утверждают, что пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Восемь человек получили травмы средней тяжести, а еще двое – легкие.

При этом следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета по ч.3. ст.263 УК (О нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Напомним, в России в субботу утром, 19 июня, в Кемеровской области потерпел крушение самолет Л-410, в результате чего погибли 7 человека. Еще 13 людей получили травмы различной степени тяжести.

Также "Страна" писала, что в транспортной прокуратуре России рассказали об обстоятельствах авиакатастрофы в Кемеровской области утром 19 июня. По предварительным данным, у совершившего аварийную посадку самолета Л-410 произошел отказ одного из двигателей. При заходе на посадку он столкнулся с лесным массивом.