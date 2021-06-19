В киевском аэропорту пограничники предотвратили контрабанду 400 кг авиационных воздушных винтов с маркировкой, которые собирались перевезти в Нигерию на самолете.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

"В столичном аэропорту пограничный наряд и оперативные сотрудники ОКПП "Киев" совместно с представителями Департамента контрразведки СБУ на самолете АН-12 обнаружили 400 кг авиационных воздушных винтов с маркировкой", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, воздушное судно следовало по маршруту "Белая Церковь – Борисполь – Гардая (Алжир) - Абуджа (Нигерия)".

Напомним, ранее мы рассказывали, что контрабандисты на границе с Россией пытались подкупить военнослужащего Госпогранслужбы, чтобы перевезти крупную партию сигарет на сумму более 2 млн гривен. Пограничнику предлагали за это 500 долларов, однако он отказался. Банда была задержана.

Также "Страна" писала, что правоохранители разоблачили группу дилеров, переправлявших наркотики на неподконтрольные территории Донбасса. Запрещенные вещества прятали в товарах для детей и ввозили под видом посылок.

Кроме того, сообщалось, что пограничники Черновицкого отряда в субботу и в воскресенье утром помешали сразу трем случаям контрабанде сигарет в Румынию. Правонарушителей выявили военные отдела "Фальков", "Селятино" и "Красноильск", в том числе и с помощью опережающей информации офицеров внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы.