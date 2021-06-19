В субботу, 19 июня, синоптики прогнозируют, что в ряде областей Украины пройдут сильные дожди.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западной части Украины ливни пройдут всюду, кроме Ровенской и Волынской областей. На улице будет от 25 до 27 градусов тепла, а после захода солнца ситуация изменится: ожидается 14-17 тепла.

А вот на севере страны сегодня будет без дождей. Столбик термометра покажет около 27-29 градусов выше нуля, а ночью похолодает до 15-18 со знаком "плюс".

Также ливни пройдут в центральной части страны, где синоптики прогнозируют около 25-27 выше нуля. После захода солнца ожидается от 15 до 17 по Цельсию.

Кроме того, сильные ливни ожидаются на юге Украины. Здесь воздух прогреется до 24-29 со знаком "плюс". Вечером их сменит более комфортные 15-17 тепла.

Частично непогода затронет и восток Украины. Солнечная погода ожидается в Луганской, Харьковской и Донецкой областях. В регионе будет от 27 до 30 градусов тепла. Вечером ожидается 16-18 выше нуля.

Помимо этого, синоптики прогнозируют сильный ветер, который местами достигнет 15-20 м/с.

Ранее "Страна" писала о том, что вслед за Керчью в аннексированном Крыму затопило Ялту, реки вышли из берегов.

Также мы сообщали, что в Бердянске и Кирилловке ливень и шторм затопили пляжи и базы отдыха.