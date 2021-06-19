В МИД России назвали "мазохистами" организаторов саммита "Крымской платформы"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинские власти мазохистами из-за намерения провести международный саммит "Крымской платформы".
Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.
По словам Захаровой, раньше Украина хотела вернуть аннексированный Крым, а теперь хочет провести мероприятие.
"Сейчас желания поскромнее — просто яркое мероприятие нужно", — написала Захарова.
По её мнению, причиной такого поведения является безысходность.
"Мазохисты", — добавила дипломат.
Напомним, 23 августа 2021 года состоится саммит межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа", призванного по замыслу украинских властей поддержать международное внимание к теме полуострова.
После этого в МИД РФ назвали "Крымскую платформу" посягательством на "территориальную целостность России". Также в Кремле призывали уважать "законный" выбор жителей полуострова.
Как сообщалось, организаторы саммита "Крымской платформы" решили засекретить список ее участников. Это сделано в связи с "циничными заявлениями России" об угрозе проекта для территориальной целостности РФ.