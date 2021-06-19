Бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что он и еще 13 конгрессменов написали письмо президенту США Джо Байдену, в котором потребовали от него пройти тест на когнитивные способности.

Слова Ронни Джексона приводит USA Today.

"Американский народ заслуживает знать, что президент может осуществлять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего. Для того чтобы этого достичь, мы призываем вас немедленно пройти когнитивный тест. К сожалению, снижение ваших умственных способностей и забывчивость стали более заметными за последние 18 месяцев", - сказал он.

Напомним, в Женеве завершилась пресс-конференция Джо Байдена, посвященная результатам встречи с Владимиром Путиным 16 июня. В самом конце мероприятия произошел скандал. Глава Белого дома уже уходил, когда одна журналистка крикнула вслед ему: "Вы уверены, что Путин изменит поведение?".

Также "Страна" писала, что после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, в сети появились десятки мемов. Обыграли в сети информацию, что якобы Байден подглядывал в какие-то "шпаргалки" во время встречи с Путиным. "Его зовут Вова", - такой текст шпаргалки мог появиться на руке у Байдена.