На Хмельницкой АЭС аварийно остановили блок №2. Первый блок станции находится на капитальном ремонте.

Об этом сообщает пресс-служба ХАЭС.

Как сообщается, "аварийная остановка" не означает аварию, а значит, корректно срабатывает автоматика и системы безопасности АЭС.

"По международной шкале INES событие предварительно классифицированы ниже шкалы/уровень "0" (не существенно для безопасности).

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевал изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на китайской АЭС "Тайшань" повышен уровень радиации. В Китае это объясняют повреждением топливных стержней. В Министерстве охраны окружающей среды Китая сообщили, что из-за изготовления топлива, транспортировки, загрузки и других неподконтрольных факторов в процессе эксплуатации энергоблоков обнаружение повреждений в небольшом количестве топливных стержней неминуемо.

Также мы писали, что четвертый энергоблок Запорожской АЭС вывели в резерв.