Количество пострадавших от стихии в Ялте выросло на семь человек и достигло 18 пострадавших. Одна женщина пропала без вести.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в Facebook.

Ранее было известно об одиннадцати пострадавших и одном погибшем.

Кроме того, по ее словам, в Ялтинском регионе сошли селевые потоки, в результате подтопленными остаются свыше ста домов, а подача воды во всем городском округе по-прежнему приостановлена.

"Сошли селевые потоки: пгт. Голубой залив, п. Ореанда, Ливадия-2, ул. Курчатова, Бахчисарайское шоссе, трасса Гончарное-Ялта, Гурзуф, пгт Кореиз. Подтоплен 101 дом, откачана вода из 43", - написала Павленко.

Кроме того, по ее словам, обесточенными остаются 7 211 абонентов, подключено 6 662.





Эвакуировано 608 человек , из них 50 несовершеннолетних. Отключено от газоснабжения 235 абонента.

"Подача воды во всем городском округе приостановлена. Водоотведение осуществляется в штатном режиме", - сообщила Павленко.

В городе работают водовозки. Организована раздача питьевой воды.

По данным синоптиков, новый циклон, который формируется над Крымом, принесет сильные дожди на восток полуострова, в частности в Керчь, где в четверг выпала двухмесячная норма осадков, что стало причиной масштабных подтоплений.

Об этом сообщили в субботу ТАСС в Крымском гидрометцентре.

"Сильные дожди будут по восточным районам Крыма. Керчь, Феодосия - ночью будет очень сильный дождь", - сказал собеседник агентства.

Синоптик отметил, что к утру субботы дожди в Крыму прекратились, однако в настоящее время над полуостровом снова формируется циклон. В связи с ухудшением погоды в ближайшее время будет снова объявлено штормовое предупреждение. Представитель гидрометцентра не исключил, что в результате дождей, которые начнутся в ночь на воскресенье, могут возникнуть новые подтопления.

Как сообщили крымские спасатели, более 60 домов из 430 остаются подтопленными в Крыму после сильного ливня.

"С 16 по 18 июня было подтоплено 426 придомовых территорий из них 365 домовладений, 18 социально значимых объектов. В настоящий момент остаются подтопленными 64 домовладения с придомовыми территориями на территории шести муниципальных образований", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Украина".

По данным спасателей, всего эвакуированы 1773 человек, в том числе 321 ребенок. Организовано размещение населения в пяти пунктах временного пребывания. В Керчи электроснабжение восстановлено, в Ялте остаются без света 6 тыс. человек.

Отметим, что глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов прибыл в пострадавшую от подтопления Ялту, начат объезд территории.

"Глава Республики Крым в рабочей поездке по городу Ялта. На данный момент находится в Васильевке (Ялта)", - говорится в сообщении его пресс-службы.

Напомним, ранее мы писали, что в Крыму под воду ушли улицы Керчи. После этого "глава Крыма" Аксенов прибыл в затопленный город и поплавал по нему на лодке.

Также сообщалось, что в аннексированном Крыму проводят эвакуацию затопленных зон Ялты. В городе ввели режим ЧС.