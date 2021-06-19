Украина и РФ откзались преклонить колено ради BLM. Фото: Instagram

Во время проведения Евро-2020 лишь несколько стран решили преклонить колено в честь BLM. А Украина, Россия и Польша оказались в списке стран, которые делать это отказались.

Так, преклонили колено спортсмены таких стран:

  • Турция
  • Уэльс
  • Швейцария
  • Бельгия
  • Англия Шотландия

Также озвучен список стран, спортсмены которых отказались преклонить колено:

  • Италия
  • Россия
  • Дания
  • Финляндия
  • Австрия
  • Нидерланды
  • Украина
  • Северная Македония
  • Хорватия
  • Чехия
  • Швеция
  • Словакия
  • Польша
  • Испания
  • Португалия
  • Франция
  • Германия
  • Венгрия

Напомним, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задушен во время ареста из-за поддельной банкноты в Миннеаполисе в мае 2020 года. После его задержания по США прошла волна протестов против расизма под лозунгами Black Lives Matter ("Жизни черных важны"). Задержавшего Флойда полицейского Дерека Шовина уволили и признали виновным в убийстве чернокожего.

Также "Страна" сообщала, что коп, убивший афроамериканца, уже доставлен в тюрьму после вердикта суда. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Как сообщалось, в США в годовщину убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда снова поднимается протестная волна. Ранее "Страна" подробно разбиралась, что происходит в США через год после убийства Флойда и пойдет ли движение BLM против президента США Джо Байдена. 

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