Опасная компания. Россия и Украина в числе стран, чьи команды не преклонили колено в честь BLM на Евро-2020
Во время проведения Евро-2020 лишь несколько стран решили преклонить колено в честь BLM. А Украина, Россия и Польша оказались в списке стран, которые делать это отказались.
Так, преклонили колено спортсмены таких стран:
- Турция
- Уэльс
- Швейцария
- Бельгия
- Англия Шотландия
Также озвучен список стран, спортсмены которых отказались преклонить колено:
- Италия
- Россия
- Дания
- Финляндия
- Австрия
- Нидерланды
- Украина
- Северная Македония
- Хорватия
- Чехия
- Швеция
- Словакия
- Польша
- Испания
- Португалия
- Франция
- Германия
- Венгрия
Напомним, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задушен во время ареста из-за поддельной банкноты в Миннеаполисе в мае 2020 года. После его задержания по США прошла волна протестов против расизма под лозунгами Black Lives Matter ("Жизни черных важны"). Задержавшего Флойда полицейского Дерека Шовина уволили и признали виновным в убийстве чернокожего.
Также "Страна" сообщала, что коп, убивший афроамериканца, уже доставлен в тюрьму после вердикта суда. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Как сообщалось, в США в годовщину убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда снова поднимается протестная волна. Ранее "Страна" подробно разбиралась, что происходит в США через год после убийства Флойда и пойдет ли движение BLM против президента США Джо Байдена.