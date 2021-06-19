Во время проведения Евро-2020 лишь несколько стран решили преклонить колено в честь BLM. А Украина, Россия и Польша оказались в списке стран, которые делать это отказались.

Так, преклонили колено спортсмены таких стран:

Турция

Уэльс

Швейцария

Бельгия

Англия Шотландия

Также озвучен список стран, спортсмены которых отказались преклонить колено:

Италия

Россия

Дания

Финляндия

Австрия

Нидерланды

Украина

Северная Македония

Хорватия

Чехия

Швеция

Словакия

Польша

Испания

Португалия

Франция

Германия

Венгрия

Напомним, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задушен во время ареста из-за поддельной банкноты в Миннеаполисе в мае 2020 года. После его задержания по США прошла волна протестов против расизма под лозунгами Black Lives Matter ("Жизни черных важны"). Задержавшего Флойда полицейского Дерека Шовина уволили и признали виновным в убийстве чернокожего.

Также "Страна" сообщала, что коп, убивший афроамериканца, уже доставлен в тюрьму после вердикта суда. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Как сообщалось, в США в годовщину убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда снова поднимается протестная волна. Ранее "Страна" подробно разбиралась, что происходит в США через год после убийства Флойда и пойдет ли движение BLM против президента США Джо Байдена.