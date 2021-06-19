В России нашли мертвой студентку из США, которая пропала без вести в Нижегородской области. Следствие заявило о задержании мужчины, которого подозревают в ее убийстве.

Об этом говорится на сайте поисково-спасательного центра (ПСЦ) "Рысь", передает "РИА Новости".

Как рассказали агентству в поисково-спасательном отряде "Волонтер НН", "экипажи начали выезжать сегодня утром на поиски, и от полиции в 7 часов пришел отбой на поиск, потому что было обнаружено тело".

Перед этим в местных поисково-спасательных отрядов появилась ориентировка с просьбой помочь в поисках 34-летней Кетрин Сироу. Девушка приехала в Нижегородскую область из Калифорнии, училась на адвоката в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России ("Убийство").

Следствие считает, что Кентрин пропала 15 июня из квартиры в городе Бор, где жила с 2019 года. Последний раз выходила на связь с матерью по телефону 15 июня, сообщив, что едет в машине с неизвестными.

Позже СК РФ сообщило о задержании подозреваемого в убийстве иностранной студентки в Нижегородской области, им оказался неоднократно судимый местный житель.

"По подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области, 1977 года рождения", - говорится в сообщении.



Мужчина сотрудничает со следствием.

"В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении фигуранту уголовного дела обвинения и избрании меры пресечения", - добавляется в сообщении.

Напомним, в городе Тальное нашли тело валютчика с крупной суммой денег в багажнике "семерки".

Также мы писали, что на берегу реки под Житомиром обнаружили тело мужчины. Полиция расследует убийство.