Контрабандисты на границе с Россией пытались подкупить военнослужащего Госпогранслужбы, чтобы перевезти крупную партию сигарет на сумму более 2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

Инцидент произошел около населенного пункта Светлое в Луганской области. Контрабандисты пытались переместить из России в грузовик ЗИЛ 193 ящика сигарет.

Накануне один из них пытался подкупить пограничника, предложив ему 500 долларов, чтобы незаконно переместить крупную партию табака.

"Надеясь, что пограничники согласились на эту сделку, дельцы начали действовать ночью. Мужчины подъехали к границе транспортным средством, чтобы загрузить товар. Однако здесь их ожидала неожиданность – они были задержаны с поличным сотрудниками ВВВБ по Луганскому отряду, военнослужащими Луганского отряда и сотрудниками Национальной полиции. Мероприятия проводились под процессуальным руководством Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время этого были задержаны 4 человека, транспортное средство марки ЗИЛ и 193 ящика сигарет без акцизных марок.

Отдельно был задокументирован факт предоставления неправомерного вознаграждения, где разоблачителем взяткодателя выступил военнослужащий Луганского пограничного отряда. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что контрабанду сигарет и алкоголя на миллионы гривен обнаружили пограничники на Волыни.

Также мы писали, что пограничники за два дня нашли сразу три партии контрабандных сигарет, которые везли Румынию.