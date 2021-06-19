В транспортной прокуратуре России рассказали об обстоятельствах авиакатастрофы в Кемеровской области утром 19 июня. По предварительным данным, у совершившего аварийную посадку самолета Л-410 произошел отказ одного из двигателей. При заходе на посадку он столкнулся с лесным массивом.

Об этом со ссылкой на данные транспортной прокуратуры сообщает "РИА Новости".

"У совершившего аварийную посадку в Кузбассе самолета отказал один из двигателей, при заходе на посадку он столкнулся с лесным массивом", - говорится в сообщении.

Также известно, что заявку на эксплуатацию самолета подавал ДОСААФ России (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России – Ред.). Сейчас известно, что на месте работает вертолет спасателей, идут поисковые работы.

"После вылета у самолета отказал один из двигателей, командир принял решение об аварийной посадке на подходящей грунтовой поверхности. По уточненным данным, при посадке Л-410 семь погибших, 12 пострадавших", - рассказали журналисты.

По словам губернатора края Сергея Цивилева, среди пострадавших четверо находится в тяжелом состоянии. Еще 11 в состоянии средней тяжести.

Авиакрушение в Кемеровской области. Фото: Telegram/Baza

Напомним, в России в субботу утром, 19 июня, в Кемеровской области потерпел крушение самолет Л-410, в результате чего погибли 7 человека. Еще 13 людей получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, в Мьянме произошла авиакатастрофа. Там разбился самолет военно-воздушных сил страны, на борту которого было 16 человек.