Белый дом считает "нонсенсом" данные о приостановке военной помощи Украине после встречи Байдена и Путина.

Об этом указывается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которое опубликовано на сайте Белого дома

"Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, - это нонсенс. Буквально на прошлой неделе - в преддверии саммита США-Россия - мы предоставили пакет помощи в области безопасности на сумму 150 миллионов долларов, включая летального характера. Сейчас мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы помощи Украине в области безопасности. За два дня до саммита президент Байден выступил на сцене перед всем миром в НАТО и сказал, что мы продолжим ставить Украину "в такую позицию, чтобы иметь возможность продолжать противостоять физической агрессии России". Мы также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину. Как президент Байден напрямую сказал президенту Путину, мы будем непоколебимо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении Псаки.

В тоже время, отметим, Псаки не уточнила будет ли еще выделяться военная помощь Украине после встречи Байдена и Путина. Судя по ее комментарию выходит, что не будет (она сказала, что выделена уже вся запланированная помощь). Есть лишь некие "резервы" на случай вторжения России.

Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом временно приостановил многомиллионную военную помощь Украине. Речь шла о выделении Киеву 100 миллионов долларов.

По информации издания, такое решение было принято после встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

Также отмечалось, что Вашингтон заморозил не только финансовую помощь, но и пакет вооружений, который планировалось передать Украине.

Один из источников сообщил, что пакет может быть быстро отправлен ​​в Украину в любое время - он просто заморожен.

По словам двух людей, знакомых с обсуждениями предоставления помощи, ключевые позиции в пакете включают системы ПВО малой дальности, стрелковое оружие и противотанковое вооружение.

После событий 2014 года Соединенные Штаты предоставили Киеву военную помощь на сумму около 2,5 миллиардов долларов, включая беспилотники, радиостанции и противотанковые ракеты Javelin.

Ранее "Страна" приводила слова Нуланд об обсуждении Минских соглашений на встрече Путина и Байдена.

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