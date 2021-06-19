По состоянию на утро пятницы, 18 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 852 человек. Напомним, накануне суточный показатель составлял 967 человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Среди заболевших - 23 ребенка и 41 медработник.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 571 человек;

летальных случаев - 40;

выздоровели - 2736 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 26463 человека,

методом ИФА - 8608 человек,

экспресс-тестами - 14559 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2229044 человека;

выздоровели - 2150708 человек;

летальных случаев - 51 992;

сделано ПЦР-тестов - 10656207.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве (202),

Харьковской области (63),

Львовской области (61),

Днепропетровской области (44)

Николаевской (44) области.

Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы украинцам больше не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус.

Также мы рассказывали, что Кабмин предлагает Раде направить на закупку вакцин против коронавируса 1,4 млрд грн от растаможки "евроблях".