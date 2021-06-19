Снижение продолжается: в Украине 852 новых случая коронавируса за сутки
По состоянию на утро пятницы, 18 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 852 человек. Напомним, накануне суточный показатель составлял 967 человек.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Среди заболевших - 23 ребенка и 41 медработник.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 571 человек;
- летальных случаев - 40;
- выздоровели - 2736 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 26463 человека,
- методом ИФА - 8608 человек,
- экспресс-тестами - 14559 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2229044 человека;
- выздоровели - 2150708 человек;
- летальных случаев - 51 992;
- сделано ПЦР-тестов - 10656207.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
Киеве (202),
Харьковской области (63),
Львовской области (61),
Днепропетровской области (44)
Николаевской (44) области.
Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы украинцам больше не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус.
Также мы рассказывали, что Кабмин предлагает Раде направить на закупку вакцин против коронавируса 1,4 млрд грн от растаможки "евроблях".