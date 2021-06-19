В России в субботу утром, 19 июня, в Кемеровской области потерпел крушение самолет Л-410, в результате чего погибли 7 человека. Еще 13 людей получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

"Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области, 2 пилота погибли, 18 человек пострадали. Четыре человека, по уточненным данным, погибли, 15 ранены", - говорится в сообщении.

Позже журналисты уточнили, что количество жертв возросло до 7. Число пострадавших также изменилась – в экстренных службах рассказали о 13 людях. Сейчас там находится вертолет со спасателями, идут поисково-спасательные работы.

По предварительной информации, крушение самолета произошло во время взлета. Воздушное судно якобы не успело набрать нужную высоту, задев одним из крыльев землю. После этого оно перевернулось и врезалось в землю кабиной.

Самолет потерпел крушение. Фото: Telegram/РИА Новости

Напомним, в Мьянме произошла авиакатастрофа. Там разбился самолет военно-воздушных сил страны, на борту которого было 16 человек.

До этого мы писали, что истребитель военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии МиГ-29 во время учений "Шабла 21" пропал с радаров, выполняя тренировочное задание.