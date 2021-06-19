Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался проводить мероприятия под своей эгидой в Беларуси.

Об этом сообщает Телеграм-канал Фонда спортивной солидарности Беларуси "Сборная ЗОЖ" со ссылкой на заместителя генерального секретаря УЕФА Кевина Лямура.

Фонд направил в футбольный союз запрос, на который Лямур и ответил заявлением о мероприятиях под эгидой УЕФА.

"Таким образом, все соревнования, запланированные на 2021 год в Беларуси, не состоятся. Также господин Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений", - написал канал.

Причины решения УЕФА не называются. Вероятно, оно связано с задержанием бывшего главного редактора Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Как сообщала "Страна", 16 июня послы стран Европейского Союза одобрили новые санкции в отношении 78 граждан Беларуси и семи организаций, которые причастны к принудительной посадке самолета с Протасевичем в Минске.

А 18 июня Евросоюз согласовал экономические санкции против республики, которые коснутся нефтегазового сектора, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции.