Сборная Англии упустила шанс выйти в единоличные лидеры группы D, сыграв в боевую сухую ничью на поле в Лондоне с командой Шотландии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Редкий случай, когда родоначальники футбола не пропускают второй матч подряд. Островное дерби на реконструированном стадионе Уэмбли и завершилось со счетом 0:0, который совсем не отражает боевой характер встречи извечных не только соперников, которые каждый очный поединок проводят с повышенной самоотдачей.

После того, как вечером в пятницу сборные Чехии и Хорватии обменялись голами, сыграв в ничью 1:1 в той группе D, ситуация здесь запуталась окончательно: по четыре очка у Чехии и Англии, по одному набранному пункту у вице-чемпионов мира сборной Хорватии и Шотландии.

Потому 22 июня в матче Хорватия - Шотландия будет разыграно третье место, которое при определенном раскладе может стать проходным, а Чехия и Англия определят, кто займет первое и второе места. Для того, чтобы стать недосягаемыми для соперников, им достаточно сыграть в ещё одну ничью, которая может стать третьей в группе.