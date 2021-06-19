В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции открываются водные и велосипедный маршруты.

Об этом сообщает в Фейсбуке Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения.

Согласно закону Украины "О животном мире", с 1 апреля до 15 июня в лесах запрещены любые мероприятия, являющиеся источником повышенного шума и беспокойства, так как в этот период животные выращивают потомство.

А после его окончания, с 22 июня, водные и велосипедный маршруты в зоне отчуждения будут готовы к приему посетителей.

Как заявили в центре, в окрестностях ЧАЭС будут доступны пять официально утвержденных маршрутов по рекам Чернобыльской зоны. На них проведен радиационно-дозиметрический контроль и уровень радиации не будет повышенным:

14-й водный маршрут по рекам Уж и Припять в город Чернобыль;

15-й водный маршрут по рекам Днепр и Припять в село Теремцы;

16-й водный маршрут по рекам Днепр и Припять в Чернобыль;

17-й водный маршрут по рекам Днепр и Припять до Железнодорожного моста;

18-й водный маршрут по рекам Днепр, Припять и Брагинка - село Ладыжичи.

Велосипедный маршрут №22 начинается с КПП "Зеленый мыс" и проходит через села Оташев, Куповатое, Опачичи.

Чтобы посетить зону отчуждения по этим маршрутам, нужно оформить заявку, а организатор визита должен обеспечить посетителей водным и велосипедным транспортом.

Ранее "Страна" сообщала, что в Офисе президента анонсировали открытие доступа граждан для отдыха на объектах государственной собственности, включая спортивный объект на ВДНХ, территории Конча-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий.

Мы также сообщали, что маршруты для водных туристов по рекам Припять и Уж под Чернобылем запустили два года назад.