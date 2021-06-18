Сегодня вечером, 18 июня, в Ужгороде начался сильный пожар в цыганском лагере вблизи тубдиспансера в микрорайоне Шахта.

Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале журналиста Виталия Глаголы.

"В Ужгороде в микрорайоне Шахта большой пожар. По предварительной информации пылает цыганский лагерь вблизи тубдиспансера. Сейчас пожарные укрощают огонь. Возгорание началось около 30 минут назад", - описывает ситуацию Глагола.

Также он сообщил, что, по словам местных один из ромов поджег свой дом. Но в данный момент данная информация уточняется.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео пожара в центре Киева, где сгорел автомобиль. Пожарные оперативно справились с возгоранием, а хозяин автомобиля так и не нашелся. На кадрах видно, что неподалеку были припаркованные и другие автомобили, но они не пострадали.

Также напомним, что в Рязани вспыхнул пожар в ковидной реанимации. Жертвами пожара стали трое пациентов, еще 10 человек эвакуированы в тяжелом состоянии. Огонь вспыхнул в процедурном кабинете реанимационного отделения. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.