"Поджег свой дом". Появилось видео, как в Ужгороде вспыхнул пожар в ромском таборе
Сегодня вечером, 18 июня, в Ужгороде начался сильный пожар в цыганском лагере вблизи тубдиспансера в микрорайоне Шахта.
Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале журналиста Виталия Глаголы.
"В Ужгороде в микрорайоне Шахта большой пожар. По предварительной информации пылает цыганский лагерь вблизи тубдиспансера. Сейчас пожарные укрощают огонь. Возгорание началось около 30 минут назад", - описывает ситуацию Глагола.
Также он сообщил, что, по словам местных один из ромов поджег свой дом. Но в данный момент данная информация уточняется.
Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео пожара в центре Киева, где сгорел автомобиль. Пожарные оперативно справились с возгоранием, а хозяин автомобиля так и не нашелся. На кадрах видно, что неподалеку были припаркованные и другие автомобили, но они не пострадали.
Также напомним, что в Рязани вспыхнул пожар в ковидной реанимации. Жертвами пожара стали трое пациентов, еще 10 человек эвакуированы в тяжелом состоянии. Огонь вспыхнул в процедурном кабинете реанимационного отделения. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.