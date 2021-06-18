В последний рабочий день недели во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП. На дороге столкнулись грузовик и две легковушки.

Грузовик перевернулся и перегородил дорогу, в аварии погиб водитель одного из легковых автомобилей.

Об этом сообщает Телеграм-канал патрульной полиции Львовской области.

ДТП произошло около 9:00. Два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком, перевозившим битум. Грузовик опрокинулся на бок, причем его развернуло поперек дороги, что усложнило движение на трассе по обоим направлениям.

В результате столкновения пострадали водитель одного из легковых автомобилей и водитель грузовика. Через несколько часов после аварии полиция сообщила, что водитель легкового автомобиля скончался в больнице от полученных травм.

Патрульные организовали реверсивное движение по обочине, однако из-за насыщенного трафика очередь из автомобилей вытянулась на 3-4 километра. Особенно затруднился проезд для крупногабаритных транспортных средств.

Только к вечеру движение на трассе удалось частично возобновить.

"Движение на автодороге Киев-Чоп между населенными пунктами Кизлов и Буск частично возобновлено. Патрульные обеспечили реверсивное движение по одной полосе. На месте работает техника, при помощи которой пытаются убрать грузовик с проезжей части", - сообщили в патрульной полиции.

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