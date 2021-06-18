В Херсоне, который затопило после сильных ливней, спасателям пришлось убирать поваленные деревья и откачивать воду с приусадебных участков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона на своем сайте.

"17 июня во второй половине дня в результате проливного дождя и порывистого ветра в г. Херсон и некоторых районах области были повалены деревья и подтоплены приусадебные участки. В частности, было осуществлено 4 выезда на уборку аварийных деревьев", - рассказывают спасатели.

Помимо этого, в Херсоне два дерева повредили легковые автомобили. Это произошло на проспекте Ушакова и ул. Потемкинской. Еще два дерева с проезжих частей убирали спасатели Алешковского и Голопристанского районов.

Также херсонские спасатели откачали воду по ул. Марии Фортус. "Здесь из-за ливня подтопило четыре двора и один дом. На откачку воды было задействовано 1 автомобиль, 2 мотопомпы и 8 спасателей ГСЧС", - добавили в пресс-центре.

Фото: ks.dsns.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в затопленной Ялте полностью отключают водоснабжение, а на некоторых улицах и свет. В городе проводят эвакуацию людей, эвакуируют на военной технике, которая будет вывозить детей после сдачи ЕГЭ.

Также напомним, что в Бердянске и Кирилловке ливень и шторм затопили пляжи и базы отдыха. Директор Спасательно-водолазной службы Александр Врублевский, который побывал на месте событий, рассказал, что ситуация должна нормализоваться после окончания шторма.