Ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Суминанат сообщила, что индийский штамм, или дельта-вариант, коронавируса становится господствующим в мире.

Об этом Суминанат сказала 18 июня на традиционном брифинге ВОЗ, посвященном ситуации с COVID-19.

По словам эксперта, штамм распространяется быстро из-за его высокой способности передаваться от человека к человеку.

"Вариант "Дельта" на пути к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире благодаря своей повышенной способности передаваться", - заявила Суминанат.

Ранее "Страна" писала о резком росте коронавирусных больных в Москве. Причем у 90% заболевших коронавирусной инфекцией жителей российской столицы выявлен индийский штамм.

Мы также рассказывали, что симптомы заражения индийским штаммом коронавируса обычный человек не отличит от простуды. Это сможет сделать только врач.

Кроме того, мы сообщали, когда "Дельта" может добраться до Украины. По оценкам специалистов, это произойдет ближе к осени.