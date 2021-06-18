В Минздраве напомнили, что в Украине установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности и рассказали, когда нужно соблюдать масочный режим.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, несмотря на летнее время, ношение масок должно соблюдаться как и в любой другой сезон. Украинцам соблюдать масочный режим нужно:

в общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений;

в работе общепита, развлекательных заведений, кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий разрешается при условии ношением масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников.

"Защитную маску следует менять, если на нее попали биологические жидкости или она стала влажной. Летом это происходит чаще. Это же касается и использования респиратора. В теплой и влажной среде, которая образуется на поверхности маски или респиратора, создаются идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов, которые попадают туда из внешней среды или выдыхаемого воздуха", - рассказали в МОЗ.

По словам специалистов, надевать маску также стоит и на улице, если вас нет возможности придерживаться рекомендованной физической дистанции 1-1,5 метра от других.

В Минздраве посоветовали носить маску, когда вы:

тесно контактируете с другими людьми из-за вашего домохозяйства, например, встретились с друзьями и сидите в тесном кругу на лавочке или траве;

находитесь на детских площадках;

стоите в очереди за кофе и тому подобное.

Помимо этого, медики напоминают, что теплая погода - это дополнительный повод внимательно соблюдать правила использования защитных масок. А именно:

убедитесь, что ваша маска полностью закрывает и нос и рот. А не довлеет на подбородке, под носом или только на носу, на одном ухе или на руке;

не прикасайтесь к внешней стороне маски во время ее ношения;

снимайте маску с резинки, не касаясь ее передней части и кожи лица;

не используйте одноразовые маски повторно;

после снятия или прикосновения к использованной маске, следует помыть руки с мылом или обработать их спиртосодержащим антисептиком.

"Не забывайте мыть руки водой с мылом по крайней мере 20 секунд после того, как вы находились в общественном месте, плевали или кашляли. Если такой возможности нет, используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащий не менее 70% спирта", - повторили в МОЗ.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, что МОЗ назвал условия, при которых на массовые мероприятия можно не надевать маску.

Также напомним, что какие вакцины дают право пересечь границу и не соблюдать самоизоляцию.