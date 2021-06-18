В России исследователи нашли способ уменьшить громкий звук двигателя самолета во время полета. Эту же разработку можно использовать и для автомобилей.

Об этом сообщает издание "Популярная Механика" в пятницу, 18 июня.

В частности, ученые предлагают устранить шум с помощью аэрогеля из оксида графена и поливинилового спирта. Как уверяют эксперты, обработка двигателей может снизить вырабатываемый ими шум почти на 16 децибел - этот показатель сравним с жужжанием фена для волос.

В то же время, плотность в 2,1 килограмма на кубический метр делает аэрогель самым легким звукоизолирующим средством, которое когда-либо изобретали.

По расчетам ученых, помимо авиационной отрасли разработку можно будет использовать для автомобилей, а срок эксплуатации составит минимум 18 месяцев.

Ранее "Страна" сообщала, что Китай испытал гиперзвуковой двигатель, который позволит облететь Землю за 2 часа. Конструкции прототипа двигателя сделаны из особых сплавов, которые созданы для гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

Также напомним, что в России начнут выпускать ракетные двигатели, которые заменят украинский прототип. Их разработка идет с прошлого года.