Эта ящерица умеет отбрасывать хвост. Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали фото змеи, которая на самом деле является безногой ящерицей. Это веретеница.

Фото и небольшой рассказ о пресмыкающемся опубликованы в Фейсбуке организации.

Обычный человек может спутать веретеницу с медянкой и ужом. Но специалист сразу поймет, что перед ним вообще не змея, а ящерица без лап. 

Веретеница - существо не ядовитое и спокойное, которое большую часть жизни проводит под землей и любит охотиться на дождевых червей.

Все ящерицы, включая род веретениц, отличаются от змей плотными, а не прозрачными веками и способностью отбрасывать хвост. А еще у веретениц, в отличие от ядовитых гадюк, толстая шея, то есть между головой и телом нет сужения.

В Чернобыльском заповеднике веретеница - немногочисленный вид, возможно, даже редкий. Ящерица ведет скрытый образ жизни, поэтому сложно оценить численность и распространения вида.

Скриншот из Фейсбука Чернобыльского заповедника Парочка ящерицВеретеница весьма скрытная

Ранее "Страна" рассказывала, что ученые нашли ящериц, которые способны дышать под водой совсем не так, как рыбы

Мы также сообщали о казусе в Британии, где семья вызывала спасательную службу Королевского общества защиты животных от жестокого обращения, чтобы вытащить из-под кровати застрявшую редкую розовую ящерицу. А она оказалась носком.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться