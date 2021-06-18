В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали фото змеи, которая на самом деле является безногой ящерицей. Это веретеница.

Фото и небольшой рассказ о пресмыкающемся опубликованы в Фейсбуке организации.

Обычный человек может спутать веретеницу с медянкой и ужом. Но специалист сразу поймет, что перед ним вообще не змея, а ящерица без лап.

Веретеница - существо не ядовитое и спокойное, которое большую часть жизни проводит под землей и любит охотиться на дождевых червей.

Все ящерицы, включая род веретениц, отличаются от змей плотными, а не прозрачными веками и способностью отбрасывать хвост. А еще у веретениц, в отличие от ядовитых гадюк, толстая шея, то есть между головой и телом нет сужения.

В Чернобыльском заповеднике веретеница - немногочисленный вид, возможно, даже редкий. Ящерица ведет скрытый образ жизни, поэтому сложно оценить численность и распространения вида.

Ранее "Страна" рассказывала, что ученые нашли ящериц, которые способны дышать под водой совсем не так, как рыбы.

Мы также сообщали о казусе в Британии, где семья вызывала спасательную службу Королевского общества защиты животных от жестокого обращения, чтобы вытащить из-под кровати застрявшую редкую розовую ящерицу. А она оказалась носком.