В Индии, где заболеваемость черным грибком выросла на 150%, житель города Барейли развозил приглашения на свадьбу дочери и нашел ее труп по дороге домой.

Об этом сообщает издание Times of India.

В частности, днем 14 июня 19-летняя Минакши Сингх Тина (Meenakshi Singh Teena) попрощалась с отцом Маданпалом Сингхом (Madanpal Singh), когда он поехал развозить приглашения на ее свадьбу с мужчиной по имени Джитин (Jitin). Торжество должно было состояться 20 июня.

Немного позже девушке позвонил жених и предложил отвезти ее за покупками. Мать проводила невесту до автобусной остановки.

В свою очередь, Маданпал развез часть приглашений и направился домой, чтобы поесть. По дороге он заметил толпу людей. Индийцу стало интересно, что произошло. Он припарковал мотоцикл и подошел поближе сквозь толпу. Оказалось, что люди собрались вокруг тела умершей девушки. Неожиданно он упал на колени, закричал: "Это моя дочь", - и потерял сознание.

На следующий день, 15 июня, полицейские арестовали жениха погибшей по подозрению в ее убийстве. Во время допроса Джитин заявил, что не хотел жениться на Минакши и пытался отменить свадьбу. В результате ссоры он задушил девушку.

"Я организовал свадьбу моей дочери с Джитином, так как они знали друг друга. 6 июня мы обменялись подарками во время предсвадебной церемонии. Но семья Джитина была недовольна, так как они хотели получить больше денег. Джитин даже просил отложить свадьбу, но это было невозможно, так как мы уже разослали приглашения и забронировали место для проведения церемонии", - приводят в материале слова Мадданпала.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают, был ли кто-то еще, кроме Джитина, замешан в убийстве.

Ранее "Страна" сообщала, что умершую на свадьбе от сердечного приступа невесту в Индии заменили ее младшей сестрой. Дядя девушек Аджаб Сингх признался, что семье умершей пришлось нелегко. Прощание со старшей сестрой состоялось на следующий день.

Также напомним, что в Москве невеста умерла прямо на свадьбе, съев несколько конфет с орехами. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей анафилактический шок, с которым не смогли справиться.