В Нигерии боевики похитили около ста человек, из них 80 - это ученики школы
В поселке Бирнин-Яур нигерийского штата Кебби боевики похитили более 80 учеников школы (в основном девочек) и пятерых учителей. Во время нападения на учебное заведение преступники убили полицейского и школьника, которому оказывали медицинскую помощь.
Об этом сообщает агентство Reuters.
"Они убили одного из полицейских, прорвались через ворота и пошли прямо в классы", - рассказал очевидец драмы, преподаватель школы Усман Алию.
Местный житель, который пришел в школу вскоре после прекращения стрельбы, сказал, что видел суету и родителей, искавших своих детей.
"Когда я добрался туда, увидел, как ученики и учителя плакали", - сказал он.
Полиция предполагает, что школьников похитили с целью выкупа.
Правоохранители сейчас ведут подсчет пропавших детей и опасаются, что число похищенных может быть значительно больше первоначально установленного. Также силовики проводят обыски в лесу и прилегающих территориях.
Это не первый подобный случай в Нигерии. В конце мая "Страна" сообщала, что боевики ворвались в исламскую школу в нигерийском городе Тегина и похитили по меньшей мере 200 учащихся.
Также нигерийские пираты регулярно захватывают в плен моряков. Например, два года назад они похитили 19 моряков с нефтяного танкера Nave Constellation.