Государственная экологическая инспекция и полиция изъяли у фотографа в Яремче (Ивано-Франковская область) взрослого самца орлана-белохвоста. В Украине и многих странах Европы эта птица занесена в Красную книгу как редкий вид.

Об изъятии пернатого сообщается в Фейсбуке организации Eco-Halych: Wildlife Rehab (реабилитация дикой природы).

Правоохранители передали орлана в руки специалистов организации для обследования и лечения.

По информации СМИ, сейчас орлан находится в реабилитационном центре города Сатанов Хмельницкой области. Ее состояние ветеринары оценивают как удовлетворительное.

Ранее "Страна" писала о скандале со съемками клипа на песню "Шум", с которой группа Go_A представила Украину на песенном конкурсе Евровидение-2021. Зоозащитники изучили видеоряд клипа и обвинили музыкантов в эксплуатации редкой птицы, занесенной в Красную книгу Украины, - представителя вида курганник степной.

Мы также рассказывали, как зоозащитники для борьбы со сжиганием травы в украинских селах распространили выдуманное суеверие.