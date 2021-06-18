28-летняя племянница принцессы Дианы леди Элиза Спенсер поделилась снимком, на котором она загорает топлес во Франции.

Соответствующий пост девушка обнародовала в своем Instagram-аккаунте.

На опубликованных кадрах 28-летняя Спенсер, которая является двоюродной сестрой британских принцев Уильяма и Гарри, загорает в плавках на пляже, лежа на животе. Из отметки геолокации следует, что она отдыхает на Лазурном берегу во Франции.

"Самой счастливой я себя чувствую у моря", - подписала девушка пост, который набрал уже больше тысячи лайков.

Поклонники не упустили возможность прокомментировать снимок. "Твоя лучшая фотография", "Самая красивая на свете! Хорошего тебе отдыха", "Элиза, ты безупречна", - пишут под постом подписчики.

Скриншот: instagram.com/elizavspencer

Ранее "Страна" сообщала, что Настя Каменских выложила в Instagram свои фото топлесс и рассказала, как осуществлять мечты. Хотя, не исключено, что снимки полностью переключили на себя внимание подписчиков ни далеко не все прочитали, о чем написала звезда.

Также напомним, что Лобода снялась топлесс и показала фанатам горячее фото. В этот раз певица выложила в сеть горячее фото с отдыха.