Самые распространенные симптомы COVID-19, вызванного индийским штаммом коронавируса, идентичны признакам обычной простуды. Пациенты сами не могут определить, чем они больны.

Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге 18 июня, посвященном ситуации с распространением коронавируса.



"Это очень простые симптомы заболевания: насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И все", – сказала чиновница.

По ее словам, заразившиеся не могут самостоятельно отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды, поэтому при первых же симптомах респираторного заболевания нужно обращаться к специалистам.

Также она привела статистику смертности в России из-за коронавирусной инфекции: за последние двое суток она увеличилась на 14%.

"В последние двое суток мы фиксируем подъем смертности на 14%. Если до этого мы весь период, начиная с декабря прошлого года, фиксировали снижение показателей смертности вплоть вот до последних дней, в последние два дня, к сожалению, и я еще раз хочу это повторить, это рост фатальных исходов", – сказала Голикова.

Причинами роста заражений и смертности она назвала несоблюдение ограничительных мер гражданами и мутацию штаммов новой коронавирусной инфекции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что у 89,3% москвичей, заболевших COVID -19 в последнее время, выявлен индийский штамм коронавируса.

Согласно прогнозам, в Украине этот штамм появится ближе к осени.